Объем торговли России и Японии в 2019 году превысит товарооборот с США

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Объем торгового оборота между Россией и Японией в текущем году растет на 20% и по итогам года может составить 21-22 миллиарда долларов, при сохранении позитивных темпов уже в следующем году обгонит торговый оборот РФ с США, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

Товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос на 14%, сообщил глава Минэкономразвития в феврале текущего года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году товарооборот России с Японией составил 18,261 миллиарда долларов, по итогам первого полугодия 2018 года — 10,053 миллиарда долларов.

"В целом по 2018 году мы ожидаем порядка 21-22 миллиардов долларов торгового оборота", — отметил Орешкин, выступая в рамках бизнес-диалога "РФ-Япония".

"Если сравнивать с другими странами, российско-японские взаимоотношения вплотную приближаются к тем цифрам, которые Россия имеет с США. При сохранении позитивных темпов российско-японский торговый оборот обойдет американский уже в 2019 году", — добавил он.

Орешкин отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами растет на 20% по сравнению с прошлым годом. "Важно отметить, что растет (торговый оборот — ред.) за пределами таких традиционных секторов, как энергетика. И по торговле, и по инвестиционной активности другие сектора набирают активный ход. Это очень хорошо", — подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.