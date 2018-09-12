Орешкин рассказал о сроках сохранения повышенной волатильности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Повышенная волатильность на российском рынке может сохраниться 6-12 месяцев из-за внешних факторов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

"Во-первых, мы видим, что текущие данные — первый-второй квартал — в принципе, довольно позитивные, у нас сохраняются темпы около 2%, поэтому здесь динамика, особенно учитывая наши непростые демографические условия и дефицит кадров на рынке труда, все выглядит вполне неплохо. При этом мы средний долгосрочный прогноз не меняли, мы ожидаем ускорения экономического роста в 2020-2021 годах как результат реализации, в том числе, тех национальных проектов, которые были объявлены президентом", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"То, что мы видим сейчас, и где есть такой локальный негатив, это та волатильность, которая приходит к нам извне, приходит с рынков развивающихся экономик, связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Все это добавляет волатильности в нашу экономику, и будет говорить о том, что экономический рост может будет не столь высок, как нам бы хотелось, в ближайшие 6-12 месяцев. Мы также ожидаем повышенной волатильности на валютном рынке, которую мы сейчас наблюдаем", — добавил он.

Орешкин добавил, что "самая низкая точка роста" будет пройдена в первом квартале следующего года. "Это, в том числе, будет связано с эффектом от понижения НДС, которое будет носить разовый негативный характер. Начиная со второго-третьего квартала следующего года у нас темпы роста будут ускоряться. Еще раз повторю, что второй квартал сейчас очень сильный — 1,9% роста к уровню прошлого года, это максимальный рост за последний год. Сейчас мы в темпах роста опустимся, затем он опять пойдет вверх", — сообщил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.