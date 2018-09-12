ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия и Китай должны согласовать поставки газа по западному маршруту в ближайшее время, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на сессии на Восточном экономическом форуме.

"Я добавлю, что вчера на переговорах президента Путина с председателем КНР Си Цзиньпином председатель КНР сообщил, что поставил задачу в кратчайшие сроки закончить согласование контракта по поставкам газа по западному маршруту", — сказал Новак.

"Как вы знаете, ведутся переговоры между "Газпромом" и CNPC по этому вопросу, уже все технические условия согласованы, осталось немного договориться. А это тоже объемы порядка 30 миллиардов кубометров газа. Мы надеемся, что наши коллеги в ближайшее время приложат усилия для того, чтобы обеспечить договоренности руководителей и заключить соответствующий контракт", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.