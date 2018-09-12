ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. России необходимо улучшить транспортную инфраструктуру на Дальнем Востоке и продлить срок налоговых льгот на территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта для развития японо-российского экономического сотрудничества в регионе, заявил в среду глава корпорации "Марубэни" Тэруо Асада.

Он представляет японо-российский экономический комитет Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отметив в целом позитивный настрой компаний Японии в отношении бизнеса в России, Асада обратился с рядом просьб к российскому правительству для активизации и эффективности сотрудничества.

"Во-первых, требуется совершенствование транспортной инфраструктуры, в частности, ощущается нехватка железнодорожных вагонов и возникают заторы, есть недостаток складов и перевалочных мощностей", — сказал Асада в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония".

По его словам, у корпорации "Марубэни" был случай, когда грузы не были поставлены вовремя и пришлось аннулировать контракты. "Это неотложная задача, которая требует решения", — подчеркнул Асада.

Наряду с проблемами логистики он отметил необходимость продлить сроки преференций на налоги для ТОР и свободного порта, поскольку, по его мнению, "пяти лет мало для компаний обрабатывающей промышленности".

"Инвесторам необходима определенность", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.