Торговые войны могут затронуть до 8,3% мирового импорта, заявили в ЕЭК

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Торговые войны и вводимые в их рамках тарифные ограничения могут затронуть до 8,3% мирового импорта, заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

"До 3% мирового экспорта товаров уже попало под санкционный обмен запретными мерами… Тарифные войны могут затронуть до 8% мирового импорта, что сопоставимо с общими показателями роста торговли в 2017 году, этот эффект нельзя игнорировать", — сказала она, выступая на Восточном экономическом форуме.

В 2017 году торговля товарами выросла на 11%, или 1612 миллиарда долларов, отметила она.

"Существует и косвенный ущерб, который не посчитан. Трудно подсчитать фундаментальные потери: отказ от инвестиций, наращивание резервов и многое другое, — возникающие из-за непредсказуемости дальнейшего хода торговли", — добавила Никишина.

По ее словам, товары, уже попавшие под действие торговых санкций составляют 0,9% мирового импорта (160 миллиардов долларов), товары, по которым могут быть введены санкции — 2,2% мирового импорта (550 миллиардов), а товары, которые рассматриваются в качестве новых тарифных санкций, составляют 5,2% импорта (922 миллиарда долларов).

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.