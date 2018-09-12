"Новатэк" и "Росатомфлот" договорились о развитии ледокольного флота на СПГ

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Новатэк" и "Росатомфлот" подписали соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ, сообщил первый зампред правления российской газовой компании Лев Феодосьев.

"Мы буквально вот только утром в присутствии заместителя председателя правительства Акимова подписали с "Росатомфлотом" соглашение о намерении совместно развивать, строить ледокольный флот на СПГ", — сказал Феодосьев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.