JOGMEC: в Японии с пониманием относятся к проблемам из-за санкций против РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Санкции против РФ осложняют сотрудничество, но японские компании относятся к этому обстоятельству с пониманием и терпением, сообщил исполнительный директор JOGMEC Тэцухиро Хосоно на сессии Восточного экономического форума.

"Есть и сложности, ветер дует не всегда в нашу сторону, возникают проблемы и вопросы — например, санкции. Конечно, японские компании понимают, что если мы хотим создать надежное партнерство, то надо быть терпеливыми, и мы уверены в том, что мы сможем преодолеть все трудности и стабильно развивать и поддерживать наши отношения с Россией. Было бы желание — найдутся и возможности", — сказал представитель JOGMEC.

По словам Хосоно, JOGMEC верит в хорошие перспективы российских СПГ-проектов в Арктике. "Мы поддерживаем сотрудничество Японии и России в области ресурсов и других вопросов, в том числе, нефти и газа, и надеемся, что поставки в АТР будут продолжаться", — отметил он.

"Японские компании обладают необходимыми знаниями и опытом в сфере СПГ. Япония использует СПГ уже примерно полвека, и мы накопили большой опыт и знания в области строительства и обслуживания терминалов СПГ и готовы поделится ими. Мы надеемся, что рынок будет расти достаточно быстро", — заключил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.