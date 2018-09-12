РФПИ привлечет иностранных инвесторов к модернизации аэропорта в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение о привлечении инвестиций, в том числе иностранных, в программу комплексного развития аэропорта Хабаровска, сообщает пресс-служба ФРДВ.

"ФРДВ и РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, привлекут инвестиции в программу комплексного развития аэропорта Хабаровска. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках Восточного экономического форума",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проект модернизации крупнейшего на Дальнем Востоке авиаузла предварительно оценивается в 17 миллиардов рублей и реализуется в два этапа. В этом году началось строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний. Стоимость проекта составляет около 5 миллиардов рублей. Основным источником финансирования являются льготные займы, предоставленные ФРДВ — 2 миллиарда рублей, Внешэкономбанком — 1,9 миллиарда рублей. Строительство терминала завершится в конце третьего квартала 2019 года.

"Второй этап программы развития, инвестиции в который превысят 12 миллиардов рублей, предполагает строительство в 2018-2025 годы нового международного терминала, грузового терминала и коммерческой зоны AirCity. Интерес к участию в проекте комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) проявляет ряд иностранных инвесторов, с которыми уже взаимодействуют РФПИ и ФРДВ", — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что рамках ВЭФ консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO и АО "Хабаровский аэропорт" подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса аэропорта Хабаровск (Новый). До конца года консорциум приобретет 10% акций АО "Международный аэропорт Хабаровск", средства пойдут на строительство терминала.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.