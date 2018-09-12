Дмитриев: Alibaba и РФПИ смогут входить в технологичные проекты в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Alibaba и Российский фонд прямых инвестиций в рамках партнерства смогут входить в технологичные проекты компаний РФ, сообщил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group во вторник объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2019 года. Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 48%, "Мегафона" — 24%, РФПИ — 13%, Mail.Ru — 15%.

"Совместно с Alibaba мы можем вкладываться в различные технологии. У Alibaba будет возможность, имея партнерство с РФПИ, взаимодействовать с различными российскими компаниями по широкому диапазону направлений", — сказал Дмитриев.

"Мы можем в рамках нашего партнерства совместно входить в технологичные проекты", — добавил глава фонда.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.