РФПИ намерен заключить первые сделки с КНР в нацвалютах в начале 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен осуществить первые сделки с Китаем в нацвалютах в начале следующего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.

"Первые сделки будут в начале следующего года. У нас есть договоренность с Банком развития Китая о большом юаневом фонде объемом в эквиваленте 10 миллиардов долларов. Недавно создали с провинцией Хэйлунцзян региональный фонд в юанях, он уже начал рассматривать проекты, и первые инвестиции мы ожидаем в ближайшее время", — сказал он.

Региональный фонд составляет около 1 миллиарда в долларовом эквиваленте. "Он рассматривает межрегиональные проекты, смотрит на инвестиции в агросектор, в том числе на Дальнем Востоке", — добавил Дмитриев.

Тематика инвестиций в нацвалютах, в том числе на региональном уровне, будет очень активно расширяться, полагает глава РФПИ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.