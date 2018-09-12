С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург намерен развивать сотрудничество с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины в области фармацевтической промышленности и здравоохранения, прорабатывается вопрос поставок противоопухолевых и инсулиновых препаратов, производимых петербургскими предприятиями, сообщил РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Активно развиваются наши контакты с партнерами в области фармацевтической промышленности и здравоохранения. Компании "Биокад" и "Герофарм" прорабатывают вопрос поставок в Республику Сербскую противоопухолевых и инсулиновых препаратов, производимых этими предприятиями в Санкт-Петербурге. Для этого предстоит пройти процедуру обязательной сертификации медицинских и лекарственных препаратов, но это вопрос решаемый", — сказал он в преддверии визита в Республику Сербскую.

Губернатор отметил, что специалисты Петербурга и Республики Сербской взаимодействуют в вопросах лечения онкологических заболеваний.

"Совсем недавно, в июле этого года, Санкт-Петербург посетила делегация министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской во главе с министром Драганом Богданичем. Делегация осмотрела Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический – ред.) и Медицинский институт имени Сергея Березина. Обсуждались, в частности, вопросы медицинского туризма и приема на лечение в Петербурге детей из Республики Сербской", — сказал Полтавченко, добавив, что в ближайшее время состоится ответный визит специалистов Петербурга в Баня-Луку по случаю открытия там Хирургической клиники при Университетском клиническом центре Республики Сербской.

Также, по его словам, в апреле этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом и медицинским факультетом Университета Баня-Лука Республики Сербской.

"Сотрудничают петербургская компания ООО "СП Минимакс", входящая в состав НП "Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий", и Университет Восточного Сараево Республики Сербской. Петербургская сторона в октябре 2017 года организовала для коллег обучение новейшим методам функциональной диагностики, основанным на уникальных разработках компании. Продолжаются переговоры по оснащению медицинских учреждений Республики Сербской высокотехнологичным оборудованием производства компании "Минимакс", — добавил Полтавченко.

В ближайшие дни делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Полтавченко посетит Республику Сербскую. В рамках визита планируется обсудить сотрудничество с ее руководством, запланирована встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов, посещение гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка, Народной и университетской библиотеки Республики Сербской. Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, энергетики, туризма и культуры.