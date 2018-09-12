Новак: ОПЕК+ в Алжире обсудит план работы с учетом прогноза на 2019 год

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 22-23 сентября в Алжире обсудит план дальнейших действий стран-участников венской сделки с учетом прогноза по рынку нефти на конец 2018 — первую половину 2019 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас будет возможность 22-23 сентября обсудить в Алжире на заседании министерского мониторингового комитета текущую ситуацию. И комитет примет решение, как дальше взаимодействовать на рынке с учетом прогноза потребления, прогноза спроса и предложения на рынке на третий-четвертый квартал этого года и первое полугодие 2019 года", — сказал Новак в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.