Экономист: ЮГК не стремится конкурировать с проектами "Газпрома" в Европе

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Проект "Южного газового коридора" (ЮГК) не стремится конкурировать с газовыми проектами с участием "Газпрома" в Европе, все трубопроводы будут востребованы на фоне растущего спроса на энергоносители, заявил РИА Новости заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Виталий Байларбаев в рамках своего визита в Вашингтон.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Ряд экспертов в США и по всему миру не раз противопоставляли проект "Южного газового коридора" проектам "Газпрома" — "Турецкому потоку" и "Северному потоку". В частности, представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос заявлял РИА Новости, что "проект ЮГК диверсифицирует поставки газа в Европу за счет значительных объемов газа не из России через Каспий на европейские рынки уже в 2020 году".

В июне в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, оператором которого является SOCAR. До этого, 29 мая, в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" — с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Попытки противопоставления

По словам Байларбаева, несмотря на то, что проекту ЮГК пытаются приписать политическую составляющую и борьбу с "Газпромом", этой борьбы на самом деле нет. "Я и здесь, и в других выступлениях неоднократно говорил, что я ужасно не люблю эти попытки противопоставления друг другу трубопроводных проектов или просто деятельности наших компаний, когда речь идет о SOCAR, например, или о "Газпроме", — сказал он.

"Мы много лет сотрудничаем с "Газпромом", с другими российскими компаниями – много раз звучал сегодня "Лукойл". У нас прекрасные отношения с "Роснефтью". У вас (в России) масса азербайджанцев-нефтяников работает, и не только нефтяников. И это прекрасная и солидная база для хороших отношений", — сказал Байларбаев РИА новости в кулуарах Атлантического совета в Вашингтоне.

Дополняют, а не конкурируют

"Рынки, на которых мы работаем или хотим работать – на них уже присутствует "Газпром". И ни один контракт, который мы заключали, ни в коей мере не повлиял на те контракты, которые заключает "Газпром", — сказал Байларбаев.

Поэтому, отметил он, "все слова о том, что один проект мешает другому, — это абсолютная неправда". "Другое дело, что это, конечно, рынок – это работа. Мы должны учитывать то, что они ("Газпром") делают, они должны учитывать то, что мы делаем. Но я не вижу ничего противоестественного в тех отношениях, которые сложились между нашими компаниями и странами", — добавил Байларбаев.

По его словам, SOCAR "очень внимательно следит и во многом даже повторяет то, что делает компания "Газпром". "И возможности у нас резко ограничены (по сравнению с "Газпромом" — ред.)", — сказал представитель SOCAR, добавив, что речь идет, в том числе, и о "Турецком потоке". "Турецкий поток" не помешает в реализации ЮГК, заверил он.

Топ-менеджер отмечает, что в будущем можно будет говорить о цели поставок газа в объемах 25-30 миллиардов кубометров в год, при том, что у "Газпрома" поставок около 200 миллиардов кубометров газа в год на европейском направлении, и объемы постоянно растут.

"Да нет никакой конкуренции. И мы постоянно пытаемся это всем объяснять – у нас газ продан. Покупатели его купили. Цены определили. Никакой конкуренции как таковой нет. У "Газпрома" есть своя ниша, у нас — своя. Потребность все время растет", — продолжил Байларбаев.

"Только к 2020 году по трубе будет поставляться 25-30 миллиардов кубометров газа в разных направлениях, начиная с Азербайджана – Азербайджан тоже потребляет. Грузия потребляет, Турция потребляет… Любителям гигантомании здесь никаких сенсаций искать не нужно. Как эта пропорция будет меняться к 2020 году, я вам сказать не могу. Но то, что никаких противоречий у нас с "Газпромом" не было, и мы не хотим, чтобы они были – это однозначно", — заверил топ-менеджер.

Туркменский газ



Байларбаев не согласился и с утверждением, что РФ препятствует допуску туркменского газа через ЮГК.

"Не люблю я это. Опять то же самое начинается. Россия не допускает… Не было такого никогда. Да, нам в свое время напоминало министерство иностранных дел России, что существуют проблемы с каспийской делимитацией. Но мы научились и договорились с Россией, как жить в этой ситуации без делимитации и подписанные в Астане соглашения ведут нас к тому, чтобы эта делимитация окончательно состоялась. Жить в нормальном мире гораздо легче, чем в мире противоречий", — добавил собеседник агентства.

Он продолжил, что его компания "обеими руками поддерживает соглашения, подписанные в Астане. Они на пользу всем каспийским государствам. И тем, кто хочет в каспийском регионе мирно существовать".

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

Туркмения с принятием конвенции рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).