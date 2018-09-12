Япония готова стимулировать развитие Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Правительство Японии готово и далее прилагать все усилия для стимулирования сотрудничества с РФ на Дальнем Востоке, заявил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии по международным делам Тацуя Тэрадзава, выступая в рамках Восточного экономического форума.

"Правительство Японии готово и впредь взаимодействовать с деловыми кругами для развития сельского, лесного, рыбного хозяйства, благоустройства энергетической инфраструктуры и тем самым приложить огромные усилия для стимулирования сотрудничества на Дальнем Востоке", — сказал Тэрадзава.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства.

В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.