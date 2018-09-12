Новак: Россия и США должны сотрудничать для обеспечения энергобезопасности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия и США как крупнейшие энергетические державы должны сотрудничать для обеспечения энергобезопасности в мире, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Восточного экономического форума.

"Россия и США являются крупнейшими энергетическими державами, и, безусловно, для обеспечения энергетической безопасности нам нужно сотрудничать, чтобы энергетика — основа экономики и ее драйвер — развивалась, обеспечивая улучшение качества жизни людей", — сказал Новак в среду.

В четверг, 13 сентября, в Москве российский министр встретится со своим американским коллегой Риком Перри.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.