Правительство следит за ценами на авиабилеты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на авиабилеты и пока не видит критического роста, но может расширить финансовую поддержку авиаотрасли в случае дальнейшего подорожания топлива, заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

"Мы контролируем ситуацию. Пока у нас критического роста (цен на авиабилеты — ред.) нет. Перевозчикам больно, потому что хоть авиационное топливо — это и не исчерпывающая статья затрат, но весьма чувствительная. И, конечно, если дальше так будет продолжаться, надо будет принимать специальные меры", — сказал Акимов. "В том числе расширение, возможно, финансовой поддержки отрасли. Такие проекты у нас есть", — уточнил он.

По словам вице-премьера, пока есть надежда на то, что динамика цен на авиатопливо будет стабильной и позволит компаниям привести свою экономику в соответствие реалиям. "Но чудес не будет. Это довольно суровая ситуация. Мы пристально за ней следим, каждый день обсуждаем с моим коллегой, вице-премьером Дмитрием Николаевичем Козаком ситуацию с ценами на топливо", — отметил Акимов.

Он добавил, что в фокусе внимания правительства не только цены на авиатопливо, но и на дизельное топливо. "Крупнейший потребитель дизтоплива — это "Российские железные дороги". Для них это существенный фактор, у них огромное количество тяги на дизеле. Они высказывали уже, и весьма активно, обеспокоенность по данному вопросу. Проблема — в фокусе внимания", — заявил вице-премьер.

"Пока не считаем, что нужны специальные меры реагирования. Но в любой день такие меры могут быть приняты, и они могут в любой день быть запущены, если мы поймем, что экономика отраслей не выдерживает больше давление", — заключил он.

Акимов пообещал, что реакция властей будет до того, "как граждане, недовольные резким ростом цен на авиабилеты, закидают письмами ведомства".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.