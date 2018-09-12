Минтранс поддерживает создание нового лоукостера

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает создание нового лоукостера на всевозможных направлениях, в первую очередь на внутренних авиалиниях, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил в интервью РИА Новости, что считает целесообразным создание нового лоукостера для решения проблемы доступности авиаперевозок в России.

"Конечно поддерживает, конечно. Естественно. На всевозможных (направлениях — ред.), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости", — сообщил Дитрих в среду в кулуарах ВЭФ.

Сейчас в России есть один лоукостер авиакомпания "Победа" ("дочка" "Аэрофлота").

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.