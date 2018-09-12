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Экономика

Власти разработают новую экономическую модель авиаотрасли

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (444)
01240
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фотоСамолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти РФ разработают экономическую модель авиаотрасли для избежания банкротств компаний и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

На борту самолета. Архивное фото
CC0 / StockSnap / На борту самолета
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"Вопрос в том, что у нас должна сложиться экономическая модель, которая не приводила бы к банкротству компаний и неисполнению обязательств перед пассажирами. Бизнес должен быть привлекательным. И мы должны за счет лизинговой модели, за счет удешевления инфраструктуры, за счет цифровых технологий делать привлекательным инвестирование в авиаотрасль и в покупку воздушных судов", — сказал Акимов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Итоги первого дня IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент медиакорпорации China Media Group Шэнь Хайсюн
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.Генеральный директор Исследовательского центра Международная торговля и интеграция Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на IV Восточном экономическом форуме.Посетители на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПредседатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.Заместитель председателя совета директоров, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль (слева) в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОснователь интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.Основатель Alibaba Джек Ма и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат в ДФО.Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат в ДФО.
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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители IV Восточного экономического форума.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители IV Восточного экономического форума.
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