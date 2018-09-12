Власти разработают новую экономическую модель авиаотрасли

Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото

Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти РФ разработают экономическую модель авиаотрасли для избежания банкротств компаний и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

"Вопрос в том, что у нас должна сложиться экономическая модель, которая не приводила бы к банкротству компаний и неисполнению обязательств перед пассажирами. Бизнес должен быть привлекательным. И мы должны за счет лизинговой модели, за счет удешевления инфраструктуры, за счет цифровых технологий делать привлекательным инвестирование в авиаотрасль и в покупку воздушных судов", — сказал Акимов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.