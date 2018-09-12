В Сибири и ДФО создадут хабы для решения проблемы доступности авиаперевозок

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти России хотят создать комплекс хабов в Сибири и на Дальнем Востоке для решения проблемы доступности авиаперевозок, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Максим Акимов.

По мнению вице-премьера, нужно повышать экономическую привлекательность бизнеса авиаперевозок, в том числе за счет инвестиций в инфраструктуру.

"Для этого нужна новая хабовая модель, и мы ее на базе нескольких российских хабов будем взращивать. Сейчас мы ее активно обсуждаем с консультантами. Мы хотим, чтобы это была модель, построенная на современной логистике, сквозной логистике движения пассажира, на хорошей экономике", — сказал Акимов.

"Основное наше внимание будет уделено развитию хабов в Сибири, Байкальском регионе и Дальнем Востоке, потому что там аэропорты — это не только транспортные объекты — это элемент жизнеобеспечения, элемент безопасности проживания людей на территории", — объяснил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.