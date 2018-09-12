ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Правительство РФ всерьез думает об увеличении количества рейсов и авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ вице-премьер Максим Акимов.

"Мы всерьез задумываемся над тем, что и количество бортов, и количество компаний, летающих на Дальний Восток, несмотря на всю суровость ситуации, связанной с авиационным керосином или с другими издержками авиационного бизнеса, все-таки экономическую привлекательность этого бизнеса мы должны повышать",- сказать он.

Акимов уточнил, что переговоры с авиакомпания по этому вопросу уже ведутся, однако не стал уточнять, с какими именно.

"Я сейчас пока не буду их называть. Но это важная задача. В плане развития магистральной инфраструктуры у нас целый блок этому посвящен. Эту проблему надо системно решать", — добавил вице-премьер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.