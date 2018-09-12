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Экономика

Дорогие "Яблоки": сколько потратили фанаты iPhone за все годы

(обновлено: 08:21 12.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтарт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Сегодня в 18:00 по московскому времени Apple официально представит новые модели iPhone — они поступят в продажу уже в этом году. Пока одни эксперты гадают, насколько увеличится производительность "яблочных" смартфонов, другие пытают ретейлеров о цене. Редакция РИА Новости подсчитала, сколько денег выложили преданные фанаты бренда за всю его историю.

Три сестры

Мужчина с деньгами
© Depositphotos / logoff
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По словам источников, в этом году Apple представит сразу три новых смартфона. Вероятнее всего, они будут называться iPhone XS, iPhone XS Plus и iPhone XC. Диагональ экрана — 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно.

Ожидается, что все новинки будут безрамочными и внешне похожими на прошлогоднюю модель iPhone X. Существенные изменения, которых больше всего ждут фанаты, — слот для дополнительной сим-карты, улучшенная система распознавания лиц и новая камера (кто-то считает, что Apple обновит нынешнюю камеру с двумя объективами, кто-то — что добавят третий объектив, как у Huawei). Повышенную производительность и энергоэффективность обеспечат чип A12 и 4 Гб оперативной памяти.

Но больше всего экспертов заинтересовала модель iPhone XC. По-видимому, в Apple решили повторить эксперимент с выводом на рынок "бюджетного" смартфона, как во времена 5C. Чтобы удешевить модель, ее оснастят жидкокристаллическим (LCD) дисплеем, добавят рамки из алюминия и поставят камеру с одним объективом от iPhone 8 Plus.

Официальные цены на смартфоны новой линейки объявят на презентации, но уже сейчас некоторые интернет-магазины открыли предзаказ — в среднем iPhone XC предлагают за 60 тысяч рублей, XS — за 63 тысячи, а XS Plus — за 69 тысяч рублей. Вероятно, это цены на модели с самым маленьким объемом памяти, более емкие устройства окажутся дороже.

Ешь, молись, плати

Расстроенная женщина у компьютера
© Fotolia / olgavolodina
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Самая первая модель iPhone вышла в США 11 лет назад и в России официально не продавалась. Но это не значит, что смартфон не попал в страну. Как это обычно бывает, на помощь заядлым российским техноманам пришли челноки, которые отправлялись за границу с пустыми мешками и пачкой банкнот, а возвращались с заветными коробочками. Модель с 4 Гб памяти продавалась за 350 долларов (8,9 тысячи рублей по среднему курсу), а с 8 Гб — за 650 долларов (16,5 тысячи рублей).

К следующей осени Apple исправила недостатки первой модели и показала миру новый iPhone 3G с 8 и 16 Гб памяти. На старте продаж младшая модель стоила 23 тысячи рублей, старшая — 27 тысяч. В 2009-м увидел свет iPhone 3GS с новой начинкой, голосовым управлением и жироотталкивающим экраном. Цена — 30 и 35 тысяч рублей (в зависимости от объема памяти).

Спустя год в магазины поступил iPhone 4 с угловатым корпусом. Ценник: 27-37 тысяч рублей. Прокачанная версия 4S в 2011 году продавалась за 37-45 тысяч рублей. К слову, объем памяти старшей версии впервые вырос до 64 Гб.

С появлением сетей 4G/LTE на рынок вышла пятая версия популярного смартфона — продавцы просили за нее от 29 до 39 тысяч рублей. Через год Apple вывела на рынок более мощную и бюджетную версии — iPhone 5S и 5C за 40 и 25 тысяч рублей соответственно.

Новый глава компании Тим Кук принял решение ежегодно выпускать по две модели iPhone с разными диагоналями экрана (в народе смартфоны с приставкой Plus прозвали "лопатами"). В шестой модели обеих версий максимальный объем памяти увеличили до 128 Гб. Цены на iPhone 6 варьировались от 32 до 42 тысяч, Plus — 37-47 тысяч.

В 2015-м на рынке появились iPhone 6S и 6S Plus. Самая дешевая модель обошлась покупателям в 57 тысяч рублей, а наиболее дорогую отрывали с руками за 84 тысячи. Спустя год вышли "семерки" за 57 и 86 тысяч рублей.

© AP Photo / Paul Sakuma, FileГенеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 года
© AP Photo / Paul Sakuma, File
Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 года

Предпоследний релиз от Apple состоялся в конце сентября прошлого года — дешевую версию восьмой модели iPhone фанатам предлагали за 57 тысяч рублей, дорогая стоила на 20 тысяч больше. Через месяц у магазина на Тверской выстроилась огромная очередь за iPhone X. Младшая версия — 80 тысяч рублей, за старшую просили 92 тысячи.

Сложив все это, получим, что гипотетический фанат техники Apple, который на протяжении 11 лет покупал самые дешевые модели iPhone, в общей сложности потратил 462,9 тысячи рублей. Тот, кто брал самые дорогие, — 625,5 тысячи рублей.

Киберпанк, который мы заслужили

Кот у бокала с пивом
CC BY-SA 2.0 / Andrew Nash / L'Athenee Cafe Brussels - Dec 2014
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Прошлогодний ажиотаж у дверей флагманского магазина на Тверской улице был беспрецедентным: фанаты Apple занимали очередь за несколько дней до старта продаж iPhone X, назначенного на восемь утра 3 ноября. Одного увезли на скорой прямо перед открытием магазина. Департамент транспорта столичной мэрии даже прислал несколько автобусов для обогрева людей.

В остальном мире к смартфонам Apple уже давно относятся спокойнее. Так, в прошлом году перед магазином компании в китайском городе Ханчжоу, в отличие от Москвы, не было ни одного человека. Похожая реакция и у жителей Дании: в одном из городов торжественный старт продаж новинки посетили всего два человека.

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