Россия и Китай обсудили развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай обсудили развитие беспилотных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщает Минтранс РФ.

Эти коридоры обсуждали на встрече министра транспорта РФ Евгения Дитриха с первым секретарем Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян КНР Чжаном Цинвэем. Встреча прошла на площадке Восточного экономического форума.

"Затронута тема развития беспилотного коридора "Приморье-1,2". Участники встречи считают экономически выгодной организацию автомобильных перевозок по данным коридорам", — говорится в сообщении.

Их развитие позволило бы облегчить прохождение грузов через границу и снять напряженность с решением вопроса о выборе той или иной ширины колеи при строительстве железнодорожных линий, считает российское ведомство.

Международные транспортные коридоры (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — "единое окно" при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа "зеленого коридора" для участников внешнеэкономической деятельности.

Планируется, что основной грузопоток по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.