"Швабе" показал на Биотехмед-2018 новый аппарат для коррекции АД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех официально представил на форуме "Биотехмед-2018" в Геленджике новый продукт в линейке медицинской продукции — портативное устройство с запатентованной технологией коррекции артериального давления, сообщает пресс-служба холдинга.

Прибор-браслет, который выйдет на рынок осенью этого года, представлен в рамках презентации "Контроль давления — отправная точка на пути к долголетию".

"Профилактика заболеваний — это залог долголетия и новая парадигма отечественного здравоохранения. Очевидно, что сегодня приоритеты смещаются от лечения заболевания к его предотвращению, поддержанию здоровья. Представленный аппарат является одним из результатов работы, направленной на повышение продолжительности жизни в России. На сегодняшний день есть договоренности о внешних поставках, в том числе, с малазийским партнером, предусматривающие выход на рынки Юго-Восточной Азии и Китая", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Пресс-служба уточняет, что до конца этого года "Швабе" начнет поставки нового изделия в города-миллионники России — потенциал этого рынка сегодня достигает примерно двух миллионов аппаратов.