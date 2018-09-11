Михельсон: соглашение с JOGMEC поможет Японии определиться по "Арктик СПГ"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает, что подписанный накануне меморандум с государственной японской JOGMEC об изучении сотрудничества по "Арктик СПГ-2" поможет японскому бизнесу определиться со своим участием в данном проекте.

"Японская сторона проявляет очень большой интерес к "Арктик СПГ-2" и к Камчатке (терминалу по перевалке СПГ — ред.)… Сейчас в течение года японские компании начнут детально знакомиться со всеми возможностями, со всеми рисками", — сказал Михельсон журналистам на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"JOGMEC — это государственная компания, и она проявила интерес совсем недавно, попросила подписать соглашение… Я общался с представителями правительства Японии ранее в Сабетте. Может быть, интерес государственной JOGMEC поможет как-то японскому бизнесу принять решение по проекту "Арктик СПГ-2". Я так считаю", — добавил он.

"Новатэк" и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) 10 сентября подписали меморандум, который закрепляет намерения сторон изучить возможности сотрудничества по проектам российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан, включая проект "Арктик СПГ-2", по развитию регулярного транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также по маркетингу СПГ в АТР.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.