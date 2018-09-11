Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Архивное фото

Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Вопросы социально-экономического развития Мордовии обсудил глава республики Владимир Волков на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым во вторник, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Волков доложил премьер-министру РФ об итогах работы за восемь месяцев текущего года, отметив рост показателей в ключевых отраслях экономики.

"В частности, индекс промышленного производства составил 112%, рост объемов сельскохозяйственного производства — 105%, на 16% выросли объемы ввода жилья. Положительная динамика во многом связана с подготовкой региона к чемпионату мира по футболу. Так, за пять лет объемы строительных работ в республике выросли в два раза, было построено более 500 километров дорог", — подчеркнул руководитель Мордовии.

Также глава республики доложил Медведеву о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых в регионе.

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