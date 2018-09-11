Ресурсы по собираемости НДС в России еще не исчерпаны, заявил глава ФНС

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. НДС является одним из тех налогов, которые лучше всего администрируются в России, а внедрение автоматической системы контроля за НДС (АСК НДС) позволило свести к минимуму схемы с возмещением этого налога из бюджета, но возможности для повышения собираемости его еще не исчерпаны, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Хочу сказать, что сейчас в России разрыв по НДС (разница между сумой налогов, которые должны быть уплачены и фактически уплаченных – ред.) — а это очень серьёзный показатель в мире — меньше 1%. В Европе считаются хорошими результаты в 10-15%. То есть система, которая сейчас применяется в Росси — АСК НДС, достаточно четко контролирует все цепочки, с которых должен быть уплачен НДС в бюджет", — сказал Мишустин в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Однако, по его словам, по НДС этот ресурс еще не исчерпан. "На будущее, конечно, ресурс этот мы исчерпаем", — добавил он. Глава службы отметил, что за последние годы в России произошло очень серьезное обеление экономики. "Мы фактически за пять лет на 68% нарастили сбор налогов и доходов во все уровни бюджета. Если убрать инфляцию, получится 20% роста налоговых поступлений в бюджет за пять лет против 1,2% роста ВВП", — пояснил он.

"Мы будем делать все возможное, чтобы, не обременяя бизнес новыми налоговыми ставками, администрировать налоги и этот рост генерировать за счёт обеления экономики", — пообещал глава ФНС.

Вместе с тем он отметил, что "ни одна, даже самая лучшая система налогового администрирования в мире, не спасёт от неработающей экономики — нужно генерировать добавленную стоимость". "Создание рабочих мест, бизнес-климата, условий для бизнеса — это самое главное, в том числе и для налоговой службы", — подчеркнул он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.