Ресурсы по собираемости НДС в России еще не исчерпаны, заявил глава ФНС

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. НДС является одним из тех налогов, которые лучше всего администрируются в России, а внедрение автоматической системы контроля за НДС (АСК НДС) позволило свести к минимуму схемы с возмещением этого налога из бюджета, но возможности для повышения собираемости его еще не исчерпаны, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Однако, по его словам, по НДС этот ресурс еще не исчерпан. "На будущее, конечно, ресурс этот мы исчерпаем", — добавил он. Глава службы отметил, что за последние годы в России произошло очень серьезное обеление экономики. "Мы фактически за пять лет на 68% нарастили сбор налогов и доходов во все уровни бюджета. Если убрать инфляцию, получится 20% роста налоговых поступлений в бюджет за пять лет против 1,2% роста ВВП", — пояснил он.
"Мы будем делать все возможное, чтобы, не обременяя бизнес новыми налоговыми ставками, администрировать налоги и этот рост генерировать за счёт обеления экономики", — пообещал глава ФНС.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.