В ФНС предупредили о рисках россиян, скрывающих свои зарубежные активы

18:1911.09.2018
(обновлено: 18:28 11.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владельцы зарубежных активов, не пожелавшие раскрыть информацию о них российским налоговым органам, несут серьезные риски из-за присоединения ФНС России к автоматическому обмену налоговой информацией, заявил глава ФНС РФ Михаил Мишустин в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
"Что изменится для российских граждан-физлиц и резидентов, которые владеют иностранными компаниями и не сообщили об этом российскому налоговому органу? Получится, что в рамках автоматического обмена информацией мы дадим отрицательный ответ на соответствующий запрос. Это будет означать, что фактически российский налогоплательщик останется один на один с налоговым органом другой страны по поводу всех вопросов, которые связаны с уклонением от уплаты налогов", — сказал Мишустин.
Налоговые органы РФ с сентября текущего года начали участвовать в автоматическом обмене информацией об активах налогоплательщиков. В настоящее время к плану ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) присоединились уже более 100 стран.
"Это очень серьезный риск для российских граждан и российских резидентов, который никак не связан ни с санкциями, ни с международной обстановкой в целом. Он касается всех граждан, если они не проинформируют свои страны о контролируемых иностранных компаниях, которыми они владеют", — добавил он.
Глава ФНС напомнил, что до марта 2019 года в России действует закон о добровольном декларировании доходов — так называемая амнистия капитала, в рамках которой налогоплательщики могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем рисков налогового преследования — как в России, так и за рубежом.
"Мы не являемся страной ОЭСР, но входим в форум по налоговому администрированию и стараемся достаточно прозрачно взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, чтобы прибыль компаний, которая зарабатывается в России, соответствующим образом облагалась бы налогами в России, и чтобы российским гражданам было удобнее взаимодействовать с налоговыми органами", — подчеркнул он.
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