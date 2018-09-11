В ФНС предупредили о рисках россиян, скрывающих свои зарубежные активы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владельцы зарубежных активов, не пожелавшие раскрыть информацию о них российским налоговым органам, несут серьезные риски из-за присоединения ФНС России к автоматическому обмену налоговой информацией, заявил глава ФНС РФ Михаил Мишустин в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

"Что изменится для российских граждан-физлиц и резидентов, которые владеют иностранными компаниями и не сообщили об этом российскому налоговому органу? Получится, что в рамках автоматического обмена информацией мы дадим отрицательный ответ на соответствующий запрос. Это будет означать, что фактически российский налогоплательщик останется один на один с налоговым органом другой страны по поводу всех вопросов, которые связаны с уклонением от уплаты налогов", — сказал Мишустин.

Налоговые органы РФ с сентября текущего года начали участвовать в автоматическом обмене информацией об активах налогоплательщиков. В настоящее время к плану ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) присоединились уже более 100 стран.

"Это очень серьезный риск для российских граждан и российских резидентов, который никак не связан ни с санкциями, ни с международной обстановкой в целом. Он касается всех граждан, если они не проинформируют свои страны о контролируемых иностранных компаниях, которыми они владеют", — добавил он.

Глава ФНС напомнил, что до марта 2019 года в России действует закон о добровольном декларировании доходов — так называемая амнистия капитала, в рамках которой налогоплательщики могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем рисков налогового преследования — как в России, так и за рубежом.

"Мы не являемся страной ОЭСР, но входим в форум по налоговому администрированию и стараемся достаточно прозрачно взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, чтобы прибыль компаний, которая зарабатывается в России, соответствующим образом облагалась бы налогами в России, и чтобы российским гражданам было удобнее взаимодействовать с налоговыми органами", — подчеркнул он.