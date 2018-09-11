ФАС признала рекламу Durex незаконной

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ФАС признала рекламу презервативов Durex нарушающей требования закона о рекламе за информацию о том, что почти каждый второй россиянин был заражен заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), сообщает служба.
Из сообщаемой в рекламе информации следует, что примерно 50% населения России заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России, отмечает служба.
В обоснование рекламной информации рекламодатель представил "Методические рекомендации № 33 "Как родить здорового ребенка" / Департамент здравоохранения города Москвы", которые, однако, не содержали статистические данные о такого рода заболеваемости.
"Таким образом, статистические данные о такой заболеваемости, обосновывающие утверждение "практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией", содержащееся в рекламе презервативов "Durex", отсутствуют. А значит, рассматриваемая реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний, противоречит требованиям закона о рекламе", — подытожили в ФАС.