ФАС признала рекламу Durex незаконной

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ФАС признала рекламу презервативов Durex нарушающей требования закона о рекламе за информацию о том, что почти каждый второй россиянин был заражен заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), сообщает служба.

"Комиссия ФАС России признала рекламу ООО "Рекитт Бенкизер Хэлскэр" презервативов Durex, распространявшуюся в эфире федеральных телеканалов, недостоверной и нарушающей требования закона о рекламе… В рекламных видеороликах сообщалось, что "практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией", — говорится в сообщении.

Из сообщаемой в рекламе информации следует, что примерно 50% населения России заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России, отмечает служба.

В обоснование рекламной информации рекламодатель представил "Методические рекомендации № 33 "Как родить здорового ребенка" / Департамент здравоохранения города Москвы", которые, однако, не содержали статистические данные о такого рода заболеваемости.

При этом в письме Миндрава РФ показатель первичной такого рода заболеваемости имеет стойкую тенденцию к снижению. Так, по данным федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения, за 2007 год этот показатель составлял 649,952 тысячи случаев (457,3 на 100 тысяч населения), в 2017 году — 206,963 тысячи случаев (141 на 100 тысяч населения) или 0,1% населения РФ.

"Таким образом, статистические данные о такой заболеваемости, обосновывающие утверждение "практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией", содержащееся в рекламе презервативов "Durex", отсутствуют. А значит, рассматриваемая реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний, противоречит требованиям закона о рекламе", — подытожили в ФАС.