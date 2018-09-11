В ТОСЭР "Набережные Челны" реализуют новые проекты на 780 миллионов рублей

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Три новых проекта с общим объемом инвестиций в 780 миллионов рублей будут реализованы на территории ТОСЭР "Набережные Челны", сообщает во вторник министерство экономики республики.

"Три новых проекта одобрили сегодня на заседании комиссии по рассмотрению заявок на создание производств на территории ТОСЭР "Набережные Челны" под председательством премьер-министра республики Алексея Песошина", — говорится в сообщении.

В частности, был одобрен проект по созданию сервисного металлообрабатывающего центра по очистке металла (компания "Кама Трейд Татарстан"). Он направлен на создание современного производства по очистке горячекатаного металлопроката с использованием высокотехнологичной, экологически чистой технологии EPS (Eco Pickled Surface) очистки. Рынки сбыта и область применения – отрасли машино- и судостроения, мостостроения, вагоностроения, автомобилестроения. В производство инвесторы вложат порядка 600 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать более 130 рабочих мест.

Второй проект направлен на производство запасных частей для грузоподъемного оборудования (ООО "Литейный завод "Стандарт"). Реализация позволит обеспечить программы капремонта лифтов отечественными комплектующими и создать 57 новых рабочих мест. В проект будет инвестировано 60 миллионов рублей.

Третья заявка поступила от ООО "Научно-производственная компания "Химресурс", чей проект направлен на организацию производства эпоксидных смол, предполагается его размещение на территории Камского индустриального парка "Мастер". В реализацию будет вложено порядка 112 миллионов рублей. Планируется создание 30 новых рабочих мест.

Ранее для реализации на территории ТОСЭР "Набережные Челны" были одобрены 24 заявки компаний с общим объемом заявленных инвестиций порядка 25 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов рублей уже вложены в создание производств.

Территория опережающего социально-экономическго развития "Набережные Челны" получила свой статус в январе 2016 года. Резидентам ТОСЭР представляется льготный налоговый режим: налог на прибыль в первые пять налоговых периодов (лет) с момента получения прибыли по РСБУ – 5%, в последующие годы – 10%, налог на землю – 0%, налог на имущество организаций – 0%, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – 7,6%.

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