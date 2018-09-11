ФСК довольна схемой работы с компанией "Россети"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Управленческая схема между ФСК и ее материнской компанией "Россети" действует нормально, прокомментировал журналистам председатель правления ФСК Андрей Муров информацию о возможной смене схемы управления.
В середине августа газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что "Россети" предлагают исключить ФСК из перечня госкомпаний, которые работают по директивам правительства. В этом случае решения в ФСК, как и в других дочерних обществах холдинга, будут приниматься на основании внутренних приказов "Россетей".