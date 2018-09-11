ФСК планирует направить на проекты в ДФО 47,5-52,5 млрд рублей до 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Федеральная сетевая компания до 2020 года планирует направить на реализацию проектов на Дальнем Востоке не менее 37,5 миллиарда рублей, а при утверждении корректировки инвестпрограммы на 10-15 миллиарда рублей больше, сообщил журналистам председатель правления ФСК Андрей Муров на полях ВЭФ-2018.

"В 2018 году инвестируем свыше 14 миллиардов рублей, до 2020 года включительно планируется направить на реализацию дальневосточных проектов не менее 37,5 миллиарда рублей, если будет утверждена корректировка инвестпрограммы, то на 10-15 миллиарда рублей больше", — сказал Муров.

По его словам, компания продвинулась по развитию энергетической инфраструктуры в зонах БАМа и Транссиба. В 2018 году ФСК завершит строительство линии электропередачи 220 кВ "Комсомольская – Селихино – Ванино" протяженностью около 390 километров, также в 2018 году в Восточной Сибири начата реализация проекта строительства подстанции 220 кВ "Сухой Лог" с отходящими линиями.

"Всего в стадии строительства восемь объектов электроснабжения БАМ и Транссиба, среди которых подстанция 500 кВ "Усть-Кут" и ряд линий электропередачи. Макропроект включает 21 мероприятие на территории Сибири и Дальнего Востока со сроками реализации до 2024 года. Полная стоимость – 105,2 миллиарда рублей. В 2016-2017 годах профинансировано 18 миллиарда рублей, в период 2018-2020 годов планируется профинансировать работы почти на 63 миллиарда рублей", — сказал Муров.

Суммарно будет введено в работу свыше 4,2 тысяч километров линий электропередачи и около 4 тысяч МВА трансформаторной мощности, непосредственно на Дальнем Востоке – 1,2 тысяч километров и 830 МВА.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.