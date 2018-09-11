ФСК повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ФСК повысит обеспеченность Сахалинской области и Приморского края электроэнергией, сообщает компания.

"Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на полях Восточного экономического форума подписали двусторонние соглашения о совместных действиях по развитию электросетевой инфраструктуры для стимулирования экономического роста регионов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения обеспеченности потребителей энергией и поддержания уровня надежности снабжения оба документа предполагают использование объектов распределенной генерации дочерней компании ФСК – "Мобильные ГТЭС". В частности, передвижные электростанции и дизель-генераторы компании "Мобильные ГТЭС" будут применяться для электроснабжения населенных пунктов Ногликского района Сахалинской области, Тернейского и Красноармейского районов Приморского края.

Кроме того, ФСК и администрация Приморского края договорились о взаимодействии в сферах цифровизации, промышленного внедрения инноваций, разработки и применения информационно-телекоммуникационных технологий в электроэнергетике.

Компания "Мобильные ГТЭС" была создана в 2006 году для обеспечения надежной работы Московской энергосистемы в часы пиковых нагрузок. Компания владеет 19 газотурбинными электростанциями суммарной мощностью 427,5 МВт.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.