ФСК до конца года надеется получить магистральные сети ДВЭУК

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Федеральная сетевая компания" (ФСК) надеется до конца года получить магистральные сети "Дальневосточной энергетической управляющей компании" (ДВЭУК), сообщил журналистам председатель правления ФСК Андрей Муров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас наконец вопрос сдвинулся с определенной точки, были приняты нашим профильным вица-премьером, господином Козаком, соответствующие решения, которые в поручениях уже зафиксированы. ФСК надеется, что до конца года, по крайней мере в части ФСК, этот вопрос будет завершен и мы своими активами успеем обменяться. Для нас это важно", — сообщил Муров.

В июне он говорил, что до конца года могут не успеть завершить передачу сетей.

В конце 2017 года "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что правительство РФ приняло окончательное решение разделить основные энергоактивы государственной ДВЭУК, передав по профильному принципу сетевые активы "Россетям", на магистральные сети рассчитывала входящая в "Россети" ФСК и малую генерацию — "Русгидро".

"Русгидро" подтверждала РИА Новости, что на совещании по вопросу об управлении активами ДВЭУК было одобрено предложение Минэнерго РФ, "Россетей" и "Русгидро" по дальнейшему распоряжению имуществом ДВЭУК через создание двух специализированных компаний, на баланс которых будут переданы распределительные сети и объекты генерации.

Позже замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко говорил, что передача активов ДВЭУК "Россетям" и "Русгидро" может произойти в конце 2018 года.