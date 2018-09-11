"Новатэк" продолжает переговоры с Saudi Aramco по участию в "Арктик СПГ-2"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Новатэк" продолжает переговоры с Saudi Aramco по участию в "Арктик СПГ-2", с этой целью сторонами были созданы рабочие группы по детальному изучению различных аспектов проекта, сообщил журналистам глава и совладелец российской компании Леонид Михельсон.

"Переговоры идут, были созданы большие рабочие группы во всех секторах — геологоразведка, проект разработки, техническая часть, коммерческая часть, логистическая часть. Со всеми ними познакомились, обговорили между собой коммерческую часть", — сказал Михельсон на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В то же время, по словам Михельсона, Saudi Aramco хочет дождаться завершения стадии FEED (подготовка проектной документации) проекта, чтобы более детально ознакомиться с ним и принять на основании всей информации решение по участию в "Арктик СПГ-2".

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

В феврале "Новатэк" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве в сфере СПГ. Министр энергетики РФ Александр Новак также в феврале сообщал, что компании ведут коммерческие переговоры по участию в акционерном капитале проекта "Арктик СПГ-2".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.