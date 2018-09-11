Профицит торгового баланса России в январе-августе вырос в 1,7 раза

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 1,7 раза и составило 119,9 миллиарда долларов, сообщается в оценке ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса РФ.

"Основным фактором укрепления счета текущих операций стала благоприятная ценовая конъюнктура экспорта энергетических товаров при умеренном росте импорта, что привело к расширению профицита торгового баланса до 119,9 миллиарда долларов с 70,2 миллиарда долларов США годом ранее", — говорится в сообщении.