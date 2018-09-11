В Кузбассе создадут российско-китайскую компанию по сборке автобусов

Сергей Цивилев во время интервью в рамках IV Восточного экономического форума

Сергей Цивилев во время интервью в рамках IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Совместное с китайской компаний Yutong предприятие по сборке автобусов будет создано в Кузбассе, что поможет решить проблему изношенности городского транспорта, сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Цивилев рассказал, что в летом в Китае побывала делегация Кемеровской области и провела переговоры с представителями многих китайских корпораций. Прорабатывали вопросы, связанные с развитием в Кузбассе машиностроения, современных комплексов для добычи угля, производства оборудования для обогатительных фабрик.

"Мы уже приступили с одной из китайских компаний к реализации совместного проекта. Речь о крупнейшем в мире производителе автобусов компании Yutong. Они уже выбрали площадку на территории Ленинск-Кузнецкого, оформили ее, и уже в этом году первые автобусы этой компании будут собраны у нас на Кузбассе. И мы заинтересованы, потому что у нас остро стоит проблема общественного транспорта, поэтому мы планируем быстрое обновление на современные автобусы", — сказал Цивилев.

"Мы взяли неделю назад первую партию из 25 автобусов. Это будут автобусы китайского производства, собранные в Кузбассе. Думаю, они будут достаточно успешно конкурировать с автобусами из других регионов России. Посмотрим, как будет развиваться", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.