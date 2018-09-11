Китайская компания вложит 20 млрд рублей в инфраструктуру камчатского порта

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Власти Камчатки ожидают, что на полях ВЭФ состоится подписание соглашения с китайской корпорацией о создании инфраструктуры в камчатском порту с заявленным объёмом инвестиций в 20 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума губернатор региона Владимир Илюхин.

"Мы ждём подписания с одной из китайских корпораций, объём заявленных средств порядка 20 миллиардов рублей. Речь идёт о создании инфраструктуры в камчатском морском порту. Не так давно они с нашей компанией провели переговоры, вышли на подписание соглашения. Надеюсь, что сегодня — завтра подпишем", — сказал Илюхин.

Он не стал раскрывать, о какой китайской компании идет речь.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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