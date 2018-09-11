Камчатская компания будет поставлять в Китай 30 миллионов литров воды

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Камчатская компания "Аквамарин" через 2,5 года должна выйти на поставку в Китай 30 миллионов литров питьевой воды, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ губернатор региона Владимир Илюхин.

Он напомнил, что весной компания " Аквамарин" и Камчатский морской торговый порт подписали соглашение с Cofco о поставках воды в Китай в течение трех лет, и первая партия уже ушла по назначению.

"К итогу третьего года мы должны выйти на поставку 30 миллионов литров питьевой воды в Китай. Я считаю проект прорывным, и он имеет тенденцию к росту", — отметил губернатор.

"У нас с КНР достаточно стабильный торговый оборот, он в объемах где-то до 300 миллионов долларов, в основном это, конечно, рыбопромышленная продукция", — сказал Илюхин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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