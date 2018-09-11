Якутия и китайская CRCC подписали меморандум о постройке моста через Лену

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Якутия, российская "ВИС" и китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) подписали меморандум о строительстве мостового перехода через реку Лена, сообщил РИА Новости в рамках ВЭФ врио главы республики Саха (Якутии) Айсен Николаев.

"Мы сегодня подписали меморандум между корпорацией "ВИС" — крупнейшей в России компанией по проектам ГЧП в области строительства инфраструктурных проектов — и CRCC. Предмет меморандума — намерение о строительстве мостового перехода через реку Лена посредством реализации концессионного соглашения", — сказал Николаев.

По его словам, стороны должны подготовить модель реализации соглашения. "Если мы сможем договориться, и под проект будут выделены федеральные гранты, то строительство может начаться в ближайшем будущем", — отметил врио главы региона.

Николаев уточнил, что объем инвестиций в проект составит порядка 60 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что мост через Лену позволит соединить столицу региона Якутск с поселком Нижний Бестях на противоположном берегу реки. К последнему построена железная дорога "Беркакит — Томмот — Нижний Бестях", туда подходят три федеральные трассы — "Вилюй", "Колыма" и "Лена", а также несколько региональных. В Якутске находятся речной порт и международный аэропорт. Мост объединит в единую сеть центральные, восточные и западные районы Якутии, где проживают 83% населения региона, обеспечит круглогодичную доставку грузов в эти районы.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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