Alibaba Group и РЭЦ будут продвигать российскую анимацию на мировом рынке

Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Российский экспортный центр" (РЭЦ), российский анимационный холдинг "Рики" и Alibaba Cultural Media and Entertainment Group (входит в Alibaba Group) в рамках ВЭФ договорились о сотрудничестве в продвижении российской анимации в Китае, сообщает РЭЦ.

"Ведущий российский анимационный холдинг Санкт-Петербурга, группа компаний "Рики", китайская компания Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, являющаяся подразделением мирового лидера в сфере интернет-коммерции, холдинга Alibaba Group, и "Российский экспортный центр" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке", — говорится в сообщении.

Стороны договорились сотрудничать на стратегическом уровне в направлении финансирования, производства, продвижения и распространения в Китае и во всем мире нового анимационного контента, создаваемого в России, а также лицензионной продукции и товаров, основанных на данном контенте.

В Китае основной платформой для продвижения новых медиапроектов станет крупнейший китайский сервис для видеохостинга YouKu, который принадлежит холдингу Alibaba Group.

"Международный ко-продакшн и дистрибуция в сфере создания контента — одно из важнейших направлений развития бизнеса в международном направлении. РЭЦ активно поддерживает экспортно-ориентированные проекты, позволяющие укреплять позитивный имидж России за рубежом. Сотрудничество группы компаний "Рики" с Alibaba Group в сфере девелопмента, производства и продвижения в Китае и в мире нового анимационного контента, создаваемого в России, укрепит и приумножит бизнес-сотрудничество обеих стран", — приводятся слова гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.