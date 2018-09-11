Гендиректор "Аэрофлота" не исключает новых банкротств авиакомпаний в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев не исключает новых банкротств авиакомпаний в РФ.

По его словам, рынок авиаперевозок в России на сегодняшний день перенасыщен, есть избыток провозных емкостей. "Сегодня на рынке, на наш взгляд, от 10% до 12% убыточных емкостей", — заявил он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Также он отметил, что многие авиакомпании получают убыток. "Некоторые перевозчики, чтобы обеспечить загрузку, демпингуют. Потому что цены, по которым они продают билеты, явно не окупают возросший керосин, девальвацию рубля – у нас половина платежей в валюте или в рублях, но привязаны к валюте. Поэтому продавать по таким ценам — в целом (это — ред.) говорит о том, что компании работают себе в убыток. Мы знаем, чем это заканчивается", — заявил он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Минтранс РФ прогнозирует совокупный рост стоимости авиатоплива к концу 2018 года по сравнению с концом 2017 года на 30%. Как говорилось в отчетности "Аэрофлота" по МСФО, расходы группы на авиационное топливо за шесть месяцев этого года увеличились на 38,5% и составили 77,88 миллиарда рублей. Сама группа получила за первое полугодие убыток в 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Савельев добавил, что авиакомпания изучала вопрос топливных рисков. "Хеджирование рисков мы изучали, мы докладывали совету директоров. Это очень непростой вопрос, особенно в условиях России, когда мы постоянно подвержены рискам санкционным, еще каким-то", — продолжил гендиректор.

По его словам, анализ показал, что во многих странах хеджирование "не применяется или применяется очень ограниченно". "Мы проанализировали последние четыре года, если бы мы хеджировались, мы бы очень много потеряли денег. Гораздо больше, чем если бы мы не хеджировались. По одному году можно выиграть, например, как этот, а до этого три года платить", — подчеркнул топ-менеджер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.