Спрос на авиабилеты во Владивосток во время проведения ВЭФ вырос в два раза

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Спрос на авиабилеты во Владивосток на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании, проведенном экспертами агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Спрос на авиабилеты из разных городов России во Владивосток во время проведения ВЭФ-2018 вырос в два раза по сравнению с 2017 годом. Наибольший интерес к форуму проявили представители энергодобывающего сектора и IT-компаний, а также сотрудники компаний, оказывающих консалтинговые и финансовые услуги", — говорится в исследовании.

Почти половина делегатов – 48% – отправилась на ВЭФ из Москвы, также в топ городов по числу участников вошли Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Самым дорогим авиабилетом экономкласса стал перелет в одну сторону по маршруту "Москва–Владивосток" по цене 74 тысячи рублей. Он был приобретен сотрудником компании энергодобывающего сектора. "Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией среди деловых путешественников – 50% участников выбрали этого перевозчика для перелета на Дальний Восток. На втором месте по популярности S7 – 25% представителей бизнеса отдали предпочтение этой авиакомпании. Замыкают тройку лидеров "Уральские авиалинии", которые перевезли 12% участников форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.