"Аэрофлот" из-за падения прибыли заморозит программу по цифровизации

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" из-за сокращения прибыли временно заморозит ряд программ, в том числе программу по цифровизации, заявил гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Виталий Савельев.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за этот же период составил 7,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,3 миллиарда рублей годом ранее.

Председатель совета директоров перевозчика Михаил Полубояринов говорил ранее, что компания пересмотрит свой бюджет до конца 2018 года в сторону существенного снижения прибыльности. По его словам, сегодня "Аэрофлот" несет "серьезные потери" от подорожания авиационного керосина, и для компенсации убытков намерен выполнить маневр авиапарком.

"Некоторые программы развития, в частности по цифровизации, будут временно заморожены (из-за снижения прибыли — ред.)", — заявил Савельев журналистам в кулуарах ВЭФ.

При этом он отметил, что сервисные услуги на борту сокращены не будут. "На сервис, который вы сегодня как пассажиры получаете, сокращений не будет", — добавил топ-менеджер.

В презентации компании к отчетности по МСФО говорилось, что "Аэрофлот" рассматривает возможность предоставления пассажирам, покупающим билет по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет", выбора места за дополнительную плату. Отмечалось, что перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку посредством таких услуг.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.