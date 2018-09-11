Контракт на поставку "Аэрофлоту" SSJ 100 стал крупнейшим в истории России

ХАБАРОВСК, 11 сен — РИА Новости. Контракт между Объединенной авиастроительной корпорацией и компанией "Аэрофлот" о поставке сотни самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), серийное производство которых ведется в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, стал крупнейшим в современной истории гражданского авиастроения России, заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт.
"ОАК" и "Аэрофлот" в понедельник заключили контракт о поставке 100 самолетов в период с 2019 по 2026 годы. Лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке — 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса.
"На полях ВЭФ состоялось важнейшее для авиационной отрасли нашей страны и Хабаровского края событие. Мы стали свидетелями подписания крупнейшего контракта в современной истории гражданского авиастроения страны. Комсомольск-на-Амуре поставит заказчику 100 новых лайнеров. Этот заказ обеспечит стабильную загрузку наших авиационных производств", — приводит слова Шпорта пресс-служба правительства края.
По словам губернатора, крупный контракт заключен в юбилейную годовщину с момента первого полёта лайнера. Он состоялся в Комсомольске-на-Амуре в мае 2018 года.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.