ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко планирует встретится на Восточном экономическом форуме с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации края.

"Андрей Владимирович Тарасенко планирует встретиться на ВЭФ с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ", — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости, близкого к организаторам встречи, переговоры могут пройти 13 сентября.

Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что делегация КНДР на ВЭФ обсудит с российской стороной экономическое сотрудничество, в том числе перспективы развития порта Раджин, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова обсуждаться не будет.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.