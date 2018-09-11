Минэнерго поддержало введение стимулов для добычи нефти в Западной Сибири

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ поддерживает введение стимулов для добычи нефти в Западной Сибири, где на многих месторождениях она падает, но вопрос еще предстоит обсудить с Минфином и правительством, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Речь идет не о пересмотре системы налогообложения, а о введении дополнительных стимулов добычи в Западной Сибири, которая падает. Мы изначально всегда выходили с таким предложением, что надо предусматривать такие стимулы. Поэтому мы в этой части поддерживаем, но это предстоит еще обсуждать детально с министерством финансов, правительством РФ", — сказал Новак.

По его словам, это предложение носит характер долгосрочного стимулирования. "Это не касается отдельных месторождений, а в целом Западной Сибири, где идет падение добычи в результате ухудшения геологических условий, сокращения дебита скважин, роста затрат на добычу. Нужно комплексно решать", — отметил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предложил рассмотреть возможность налоговых льгот для стимулирования инвестиций в разработку месторождений в Западной и Восточной Сибири. Начальник департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ не видит необходимости в дополнительных налоговых льготах для разработки нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Он отметил, что снижение добычи нефти в Западной Сибири связано с перенаправлением инвестиций компаний в другие регионы.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.