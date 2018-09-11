Орешкин допустил отсутствие крупных приватизационных сделок в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин допустил вероятность того, что крупных приватизационных сделок в текущем году может не быть из-за волатильности рынков.

"Скорее обойдемся, рынки волатильны", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, возможны ли в текущем году крупные приватизационные сделки.

На прошлой неделе Орешкин говорил журналистам, что до конца 2018 года может пройти приватизация "Совкомфлота".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.