Россия настроена на продолжение сотрудничества с Ираном в сфере энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. РФ в целом настроена на продолжение сотрудничества с Ираном по всем направлениям энергетики, несмотря на санкции США против этой страны, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"В целом мы настроены на то, чтобы продолжать сотрудничество с нашими партнерами иранскими, находить механизмы и способы взаимодействия с тем, чтобы продолжать наше сотрудничество по всем направлениям в области энергетики", — сказал Новак.

Новак сообщил, что российские компании самостоятельно изучают юридическую основу по изучению возможности работы в Иране. "Еще ведь и санкции не введены, оценку надо делать на основании документов, которые будут", — сказал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.