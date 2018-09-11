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Экономика

Санкции США против Ирана сдерживают цены на нефть от обвала, заявил Орешкин

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (386)
(обновлено: 14:38 11.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форумеМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении Ирана и планы по обнулению его экспорта сдерживают нефтяные котировки от обвала, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Постпред США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal
России, Сирии и Ирану не стоит играть против США, заявила Хейли
"Просто если посмотрите, мы и год назад закладывали снижение нефтяных цен, в части, которая касается мирового экономического роста, наши ожидания по резкому замедлению тех экономик, где большие дефициты текущего счета. Это именно те экономики, которые сейчас лихорадит. Вот Турция, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР — пять стран, которые имеют высокий дефицит текущего счета, который усугубляется более высокими ценами на нефть для них. Понятно, что это будет иметь обратный эффект на нефтяные котировки", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ.

"Опять же снижению возможному динамики спроса со стороны этих стран сейчас противостоят американские санкции против Ирана, и планы США довести поставки Ирана на экспорт до нуля, что создаст большой дефицит нефти на рынке и даже в условиях замедления экономического роста будет означать высокие котировки", — добавил глава МЭР.

По его словам, министерство уже заложило в макропрогроз вероятность существенного падения цен на нефть. "Это (падение цен на нефть — ред) как раз то, что у нас заложено в прогнозе. У нас заложено снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе ближе к уровню в 60 долларов за баррель, сейчас это 78, то есть довольно серьезное снижение… Все-таки это 20%", — сказал Орешкин.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

"Как раз на такие сценарии у нас и рассчитано то бюджетное правило, которое было введено, которое берет отсечку в 40 долларов за баррель, то есть это те уровни, которые уже совсем далеко находятся от текущих значений, говорят о том, что устойчивость и бюджета, и платежного баланса при 40 долларах за баррель тоже будет на достаточно хорошем уровне", — заключил министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Первый день IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушки у стенда Министерства транспорта РФ на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушки у стенда Министерства транспорта на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Александр Вильф
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Основатель Alibaba Джек Ма встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев (справа) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Выпустил новость и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители осматривают робота-помощника на стенде ПАО "Русгидро" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В рамках ВЭФ мультмедийный центр Sputnik посетил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», почетный профессорГосударственного университета Инчхона Чунг Рае Квон
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Нобелевский лауреат, почетный профессор Государственного университета Инчхона Чунг Рае Квон поучаствовал в панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.Министр спорта РФ Павел Колобков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр спорта Павел Колобков пообещал, что 55% россиян будут так или иначе вовлечены в спорт, если реализуется программа государственного частного партнерства. При этом удастся сэкономить от 15 до 20 процентов казенных средств.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДевушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушка в национальной одежде на площадке проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава РСПП Александр Шохин прокомментировал "идею Белоусова" об изъятии сверхдоходв у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. По его словам, предварительный список проектов для инвестиций в рамках этой инициативы будет готов к октябрю.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.IV Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный исполнительный директор компании Lotte International Чхун Ик Ли и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов (слева направо на первом плане) во время церемонии подписания соглашений в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова (слева направо на втором плане) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
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