Санкции США против Ирана сдерживают цены на нефть от обвала, заявил Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении Ирана и планы по обнулению его экспорта сдерживают нефтяные котировки от обвала, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Просто если посмотрите, мы и год назад закладывали снижение нефтяных цен, в части, которая касается мирового экономического роста, наши ожидания по резкому замедлению тех экономик, где большие дефициты текущего счета. Это именно те экономики, которые сейчас лихорадит. Вот Турция, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР — пять стран, которые имеют высокий дефицит текущего счета, который усугубляется более высокими ценами на нефть для них. Понятно, что это будет иметь обратный эффект на нефтяные котировки", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ.

"Опять же снижению возможному динамики спроса со стороны этих стран сейчас противостоят американские санкции против Ирана, и планы США довести поставки Ирана на экспорт до нуля, что создаст большой дефицит нефти на рынке и даже в условиях замедления экономического роста будет означать высокие котировки", — добавил глава МЭР.

По его словам, министерство уже заложило в макропрогроз вероятность существенного падения цен на нефть. "Это (падение цен на нефть — ред) как раз то, что у нас заложено в прогнозе. У нас заложено снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе ближе к уровню в 60 долларов за баррель, сейчас это 78, то есть довольно серьезное снижение… Все-таки это 20%", — сказал Орешкин.

"Как раз на такие сценарии у нас и рассчитано то бюджетное правило, которое было введено, которое берет отсечку в 40 долларов за баррель, то есть это те уровни, которые уже совсем далеко находятся от текущих значений, говорят о том, что устойчивость и бюджета, и платежного баланса при 40 долларах за баррель тоже будет на достаточно хорошем уровне", — заключил министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.