В ГД внесен проект об оценке налоговых льгот в рамках бюджетного процесса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оценке налоговых льгот в рамках бюджетного процесса, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ направлен на систематизацию и регламентацию процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Каждое публично-правовое образование в обязательном порядке должно будет формировать перечень налоговых расходов и ежегодно проводить их оценку, общие требования к проведению которой определит правительство России.

Результаты этой оценки, согласно документу, будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ, основных направлений бюджетной и налоговой политики субъекта РФ и муниципального образования.

В настоящее время действуют различные льготы и преференции на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Чтобы более эффективно, более точно оценивать отдачу от этой поддержки, предлагается систематизировать процедуры контроля, учета и оценки такого рода льгот и преференций, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Налоговые расходы фактически являются альтернативой другим мерам государственной политики, включая прямые бюджетные расходы, однако при этом не являются объектом бюджетного контроля, учета и оценки, что создает предпосылки для снижения эффективности государственной финансовой политики, недооценки фактических объемов ресурсов, направляемых на поддержку того или иного направления, а также ведет к неоптимальному распределению бюджетных ресурсов, пояснял ранее кабмин.